Microsoft stellt ARM-Rechner für Entwickler vor

(Quelle: Microsoft)

26. Oktober 2022 - Mit dem Windows Dev Kit 2023 verkauft Microsoft neu einen Rechner auf ARM-Basis für Entwickler, die Windows-Apps für die ARM-Plattform bauen wollen.

Microsoft hat das Windows Dev Kit 2023, einen Rechner für Entwickler, der unter dem Namen "Project Voltera" entwickelt wurde, vorgestellt . Beim Windows Dev Kit 2023, auf Deutsch wird der Rechner unter dem Namen Windows Softwareentwicklungskit 2023 angeboten, handelt es sich um einen Mini-PC, der sich an Entwickler richtet, die Windows-in-ARM-Anwendungen bauen möchten. Er ist mit einer Snapdragon 8cx Gen 3 CPU bestückt sowie mit 32 GB RAM, 512 GB Speicher, WiFi 6, einem Ethernet-, drei USB-A- und zwei USB-C-Ports sowie einem Mini-Display-Anschluss. Alles in allem können bis zu drei Display an den PC angehängt werden. Zudem ist eine NPU an Bord, mit der hardwarebeschleunigte AI- beziehungsweise ML-Workloads ausgeführt werden können.Daneben soll sich auf dem Windows Dev Kit 2023 alles finden, was Entwickler benötigen, um Windows-Apps für die ARM-Plattform zu bauen, einschliesslich Visual Studio/VSCode, Laufzeitumgebungen, Bibliotheken und Frameworks.Verfügbar ist der Entwickler-Rechner in acht Ländern, nebst den USA auch in Deutschland und Frankreich sowie in UK, jedoch nicht in der Schweiz. In Deutschland ruft Microsoft für das Windows Softwareentwicklungskit 2023 699 Euro auf. (mw)