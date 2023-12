Avira-Update sorgt für gravierende Windows-Störung

In Foren häufen sich Berichte, dass ein automatisches Avira-Update dafür sorgt, dass Windows nicht mehr nutzbar ist. Laut einem Bericht von "Heise" hat das zu Norton Lifelock gehörende Unternehmen am vergangenen Freitag eine Aktualisierung der Security-Software ausgespielt, die gewissermassen einen Totalausfall der Rechner nach sich ziehen soll. Betroffen sind demnach sowohl Windows-11- als auch Windows-10-Systeme.Der «Heise»-Beitrag bezieht sich auf Foreneinträge und direkte Leserrückmeldungen, die berichten, dass die Rechner nach dem Update noch rund zwei bis drei Minuten normal laufen. Anschliessend lassen sich Programme aber nicht mehr bedienen oder öffnen. Ein Neustart ermöglicht es zwar, Windows kurzzeitig wieder normal zu nutzen, in Folge kommt es aber wieder zu identischen Problemen. Bei einigen Usern soll selbst die Anmeldung nicht mehr möglich sein.Abhilfe schafft laut der Meldung nur eine Deinstallation von Avira . Im Nachgang laufen die Windows-Systeme wieder ohne Beanstandung. Eine Rückmeldung und etwaige Bestätigung des Herstellers steht aktuell jedoch noch aus. (sta)