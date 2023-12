Kostenpflichtige Security-Updates für Windows 10 nach End of Support

Am 14. Oktober 2025 wird der offizielle Support für Windows 10 respektive die letzte lancierte Windows-10-Version 22H2 auslaufen. Mit dem End of Support bekommt das nach wie vor verbreitetste Betriebssystem der Welt dann keine Sicherheits- und Bugfix-Updates mehr. Damit wird es spätestens dann für die meisten Privat- und Unternehmensanwender endgültig an der Zeit für den Wechsel zu Windows 11. Länger laufen wird indessen der Service für den Windows 10 IoT Enterprise Long-Term Servicing Channel (LTSC) und Windows 10 IoT Enterprise.Für Anwender, die sich nicht von Windows 10 lösen können oder wollen, gibt es das Extended Security Update Program (ESU), vergleichbar mit dem ESU-Programm für Windows 7 , welches aber seit Januar 2023 nicht mehr angeboten wird . Hierbei werden gegen eine Gebühr weiterhin monatlich Sicherheits-Updates geliefert. Das Programm soll dann drei Jahre lang verfügbar bleiben. (win)