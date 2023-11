Wie ein IT-Security-Experte selbst zum Cyber-Kriminellen wurde

Vom Beschützer zum Angreifer: Der ehemalige COO eines US-amerikanischen IT-Security-Dienstleisters hat sich schuldig bekannt, im Jahr 2018 zwei Krankenhäuser der Gruppe Gwinnett Medical Center (GMC) gehackt zu haben. Wie "Bleeping Computer" berichtet , wollte er mit den Cyberangriffen vor allem sein Business voranbringen und neue Aufträge gewinnen.Bei seinem Angriff störte der Secuity-Experte die Telefon- und Netzwerkdruckerdienste des Gesundheitsdienstleisters und stahl die persönlichen Daten von mehr als 300 Patientinnen und Patienten. Anschliessend druckte er sensible Informationen wie Namen, Geschlecht und Geburtstage über 200 Drucker der Krankenhäuser und versah sie mit der Nachricht "WE OWN YOU". Zudem veröffentlichte er persönlichen Daten über einen anonymen Twitter-Account, um weiter öffentlichen Druck aufzubauen.