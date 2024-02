Windows-Februar-Update lässt Taskbar verschwinden

Verschiedene Windows-User beklagen, dass ihr System nach dem Einspielen der Updates vom Februar-Patchday keine Taskbar mehr anzeigt, so etwa auf Reddit . Oder es starten gepinnte Apps in solchen Fällen nicht mehr. Auch kann es dazu kommen, dass gewisse System Tray Icons im rechten Teil der Taskbar fehlen. Solche Unstimmigkeiten wurden nach der Installation des Updates KB50234765 für Windows 11 und KB5034763 für Windows 10 gemeldet.Im Fall von Windows 11 lässt sich das Problem durch Deinstallieren von KB50347645 lösen, wie einige User berichten. Dummerweise enthält dieses Update wichtige Fixes für Sicherheitslücken und sollte eigentlich nicht wieder entfernt werden. Andere betroffene User empfehen das Beenden und Neustarten von Explorer.exe, das Ausführen von DISM (Deployment Image Servicing and Management) oder System File Checker sowie Bastelarbeiten an der Registry. Dies alles garantiert jedoch keineswegs, dass das Taskbar-Problem behoben wird. Ein Autor von "Windows Latest" empfiehlt , das Februar-Update einfach zu entfernen und nochmals zu installieren. (ubi)