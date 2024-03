Automatisches Windows-Update KB5035849 sorgt für Fehlermeldung

Das kumulative Windows-Update KB5035849 vom vergangenen Patch Tuesday soll mit Problemen zu kämpfen haben. So berichtet "Bleeping Computer" von einer "Welle an Administratoren und Nutzern", die sich in Foren und via Social Media über nicht ausgeführte Updates und die Fehlermeldung 0xd0000034 beschweren. Betroffen sind demnach Systeme mit Windows Server 2019 oder Windows 10.Allerdings scheint ausschliesslich das automatische Update mit diesem Problem zu kämpfen. Wer KB5035849 hingegen manuell aus dem Update-Katalog von Windows raussucht, soll es problemlos installieren können. Dabei gilt es jedoch zu beachten, dass das 2021 veröffentlichte Update KB5005112 für die Installation von KB5035849 vorausgesetzt wird.Microsoft gibt auf der entsprechenden Update-Seite hingegen an, dass aktuelle keine Probleme bekannt seien. Mehr zum aktuellen Patchday von Microsoft lesen Sie hier . (sta)