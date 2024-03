Windows 11 verliert Unterstützung für Android-Apps

Das Windows Subsystem for Android (WSA), mit dem Microsoft die Ausführung von Android-Apps auf Windows-11-Rechnern erlaubte, wird eingestampft. Das Support-Ende für WSA wurde von Microsoft auf den 5. März 2024, also in exakt einem Jahr, angesetzt . In der Folge ab dann werden keine Anwendungen mehr unterstützt, die auf WSA setzen. Prominentes Opfer dieses Schritts ist damit auch der Amazon Appstore on Windows 11. Über den Amazon Appstore oder anderweitig heruntergeladene Android-Apps sollen damit noch bis zum Stichdatum funktionieren, jedoch nicht darüber hinaus.Auch Amazon hat mit einem Blogbeitrag auf den Schritt von Microsoft reagiert und das Ende des Amazon Appstore on Windows 11 angekündigt. Darin richtet man sich unter anderem an die Entwickler von WSA-Applikationen. Die Eingabe solcher Apps ist bereits ab sofort nicht mehr möglich. Devs, die bereits Apps im Windows 11 Appstore von Amazon haben, sollen diese aber noch bis zum Ablauf der Frist updaten können. Amazon stellt aber klar, dass der Appstore auch weiterhin auf anderen Systemen wie Fire TV und anderen Android-Geräten funktionieren wird. (win)