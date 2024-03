Android-Smartphone als Webcam für Windows-11-Insider

Was bei Apple schon seit einiger Zeit möglich ist, wird nun auch Windows-Usern ermöglicht – vorerst aber nur Windows-11-Insidern: Android-Smartphones oder -Tablets lassen sich neu als Webcam für Online-Meetings nutzen. Das Feature funktioniert mit allen Videoconferencing- und Video-Apps und Android-Geräten ab Android 9. Ein weiteres Muss ist die Installation der App Link to Windows ab Version 1.24012 auf dem Android-Gerät.Die Webcam-Funktionalität erlaubt den Wechsel zwischen Front- und Rückseitenkamera, Pausieren des Videostreams sowie, je nach den Fähigkeiten des Geräts, Kameraeffekte, wie Microsoft in einem Insider-Blogpost vermerkt. Windows-11-Insider können die neue Funktion in den Systemeinstellungen ihres PCs aktivieren. Dazu muss zudem der Zugriff auf das Android-Gerät via Bluetooth-Einstellungen gewährt werden, worauf der PC ein Update der Komponente Cross Device Experience Host erhält. (ubi)