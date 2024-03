Microsoft veröffentlicht Moment-5-Update für Windows 11

Microsoft hat das grosse Windows-11-Update namens Moment 5 veröffentlicht. Aktuell muss das Aktualisierungspaket noch aktiv gesucht und angestossen werden, mit dem Patch Tuesday am 9. April soll das Update dann als optionales Non-Security-Update automatisch verteilt werden.Mit dem Moment-5-Update adressiert Microsoft Bereiche wie Zugänglichkeit, Snap Layouts, Funktionen zum Teilen von Inhalten, Microsoft 365, die Einstellungen oder die Deinstallationsroutine. So bietet Windows 11 neu die Möglichkeit, Anwendungen wie Edge oder Cortana komplett zu desinstallieren. Weiter stehen sogenannte Smart Snap Layouts zur Verfügung, die bei der Anordnung der Fenster mehr Möglichkeiten anbieten. Überarbeitet wurde auch die Teilen-Funktion, die nun mehr Apps Wie Twitter, Gmail oder Whatsapp unterstützt.Wer das Moment-5-Update bereits jetzt einspielen möchte, muss in den Einstellungen unter Windows-Update die Option "Erhalten Sie die neuesten Updates, sobald sie verfügbar sind" wählen, und danach aktiv nach Update suchen. Das neue Moment-Update trägt die Kennung KB5034848 und wird für die Windows-11-Versionen 22H2 und 23H2 bereitgestellt. (rd)