Windows 11 Preview kommt mit Support für WiFi 7

In Microsofts neuester Insider-Vorschau von Windows 11 im Dev und Canary Channel geht erstmals die Unterstützung für den neuen WLAN-Standard 802.11be, besser bekannt als WiFi 7, an den Start. Microsoft bezeichnet die neue Drahtlosnorm auch mit dem Terminus EHT (Extremely High Throughput) und merkt in der Ankündigung im Windows-Insider-Blog dazu an: "EHT ist eine revolutionäre Technologie, die eine beispiellose Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Effizienz für Ihre drahtlosen Geräte bietet." Mit WiFi 7 werden Geschwindigkeiten bis in den Multi-Gigabyte-Bereich möglich, dies dank Multi-Link-Betrieb, 320 MHz Bandbreite im 6-Ghz-Band und 4096-QAM-Modulation.Die Build-Nummer der Insider Previews mit integriertem WiFi-7-Support ist 26063. Neben WiFi 7 enthält der neue Build Verbesserungen im Windows Copilot, darunter 16 neue mögliche Aktionen und Power Automate Desktop. Darüber hinaus finden sich wie üblich verschiedene Bugfixes. Temporär wieder deaktiviert sind in Build 26063 die mit Version 26058 eingeführten, aber offenbar fehlerhaften, Verbesserungen im Widgets Board. (ubi)