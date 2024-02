Windows 11 bekommt KI-basierte Superauflösung

Der neueste Windows 11 Preview Build enthält diverse unangekündigte Features, die auf im nächsten grossen Release 24H2 kommende Neuerungen schliessen lassen. Eine davon ist ein KI-gestütztes Upscaling – ein Begriff, den man von Grafikkarten aus den Häusern Nvidia, AMD und Intel kennt.Das neue Feature taucht in der Ankündigung zum Windows 11 Preview Build 26052 auf. Dort wird erwähnt, dass sich die Automatic Super Resolution genannte Neuerung in den Systemeinstellungen für die Grafik aktivieren lässt und sich vor allem beim Gamen positiv auf die Details und die Performance auswirkt. Die Upscalers von Nvidia, AMD und Intel funktionieren so, dass die Bilder zuerst in niedrigerer Auflösung gerendert und dann via KI hochgerechnet werden. Im Fall des künftigen Windows-eigenen Upscalers könnte es sein, dass dafür ein Prozessor mit integrierten KI-Fähigkeiten nötig ist, etwa ein Chip aus Intels neuer Core-Ultra-Reihe. (ubi)