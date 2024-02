Microsoft beginnt automatisches Ausrollen von Windows 11 23H2

Windows-11-Nutzer, die noch die Versionen 21H2 oder 22H2 im Einsatz haben, bekommen womöglich in naher Zukunft die Version 23H2 installiert – ob es nun gewünscht ist, oder nicht. Microsoft startet die automatische Upgrade-Kampagne mit der Argumentation für bessere Produktivität sowie maximaler Sicherheit. Dies schreibt Microsoft in einem Online-Beitrag. Im Detail heisst es, dass "geeignete Geräte" automatisch aktualisiert werden. Damit versteht Microsoft Geräte, bei denen keine bekannten Treiber-Probleme bestehen.Microsoft führt das Upgrade auch daher durch, weil die früheren Versionen bereits oder in naher Zukunft nicht mehr mit Updates versorgt werden. Die Version 21H2 hat am 10. Oktober 2023 ihr Support-Ende erreicht, bei 22H2 wird dies am 8. Oktober 2024 der Fall sein. Die Redmonder wollen folglich verhindern, dass eine Vielzahl unzureichend geschützter Geräte im Umlauf ist.Die automatischen Updates auf Windows 11 23H2 werden schrittweise mithilfe von maschinellem Lernen durchgeführt. Microsoft nutzt diesen Ansatz, um Systeme mit Hardware zu identifizieren, die am besten mit der neuen Version kompatibel sind. Systeme mit bekannten Hardware-Inkompatibilitäten werden an das Ende des Zeitplans verschoben, um Software- oder Treiber-Updates zur Behebung offener Probleme zu ermöglichen. (dok)