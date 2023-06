Windows Subsystem for Android mit File Sharing und weiteren Neuerungen

(Quelle: Microsoft)

5. Juni 2023 - Microsoft führt in der neuesten WSA-Preview neue Features wie File Sharing und Dateitransfer via Drag&Drop und Copy/Paste ein und bietet runderneuerte Einstellungen.

Die neueste Vorschauversion 2305.40000.2.0 von Microsofts Windows 11 Subsystem for Android (WSA) bringt mehrere neue, teils namhafte Features. So lassen sich neu User-Standardordner von Windows wie Dokumente und Bilder mit dem WSA teilen. Dateien können zudem per Drag&Drop sowie Copy/Paste zwischen den Systemen transferiert werden. Des Weiteren hat Microsoft die WSA-Einstellungen neu gestaltet, wozu auch eine Liste aller installierten Android-Apps zählt.Dazu kommen diverse Verbesserungen, etwa bei der Kompatibilität der WiFi-APIs und der Kamera-Hardware, ein Update auf die neueste Chromium-Webview-Version 113 sowie Sicherheits-Updates für den Linux Kernel und Android 13. Das WSA-2305-Update steht über das Windows Subsystem for Android Preview Program bereit, nähere Projektinformationen finden sich auf Github . (ubi)