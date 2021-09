Windows Subsystem for Android App im Microsoft Store aufgetaucht

(Quelle: Microsoft)

6. September 2021 - Im Microsoft Store ist die App Windows Subsystem for Android aufgetaucht. Diese wird wohl unter Windows 11 verwendet, um Android-Apps zu nutzen.

Microsoft hat in seinem Store die Windows Subsystem for Android App aufgeschaltet. Diese soll wohl dazu genutzt werden, um die Umgebung herunterzuladen, die es unter Windows 11 ermöglichen soll, Android-Apps zu nutzen ( via "MSPoweruser"). Microsoft erklärt im Store denn auch, dass es sich dabei um eine Testversion handelt und bitte die Nutzer, keine Screenshots zu machen oder über den Inhalt der App zu berichten.Über das Windows Subsystem for Android werden Windows-Nutzer die Möglichkeit haben, Android-Apps über den Amazon Store zu beziehen. Das System wird allerdings nicht alle Android-Apps unterstützen, und es ist noch unklar, welche Apps genau unter Windows 11 laufen werden. Auch werden 16 GB Arbeitsspeicher benötigt, um für eine gute Performance des Windows Subsystem for Android zu sorgen. (luc)