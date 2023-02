Subsystem for Android mit 50 Prozent mehr Speed

(Quelle: Microsoft)

11. Februar 2023 - Mit der jüngsten Aktualisierung des Windows Subsystem for Android konnte die Framerate-Performance auf x64-Rechnern um 50 Prozent verbessert werden. Hinzugekommen sind auch die Security-Updates von Android 13.

Microsoft hat für die Teilnehmer am Insider-Programm ein Update des Windows Subsystem for Android veröffentlicht. Die neue Version mit der Kennung 2301.40000.4.0 bietet diverse Verbesserungen und vor allem mehr Speed. Wie Microsoft via Insider Blog mitteilt , kann das Subsystem-Update mit einer um 50 Prozent besseren Framerate-Performance auf Intels und AMDs x64-Prozessoren aufwarten. Mit ARM-Chips soll immerhin noch ein Performance-Vorteil von 10 bis 20 Prozent resultieren.Daneben bietet das Update eine bessere Latenz und höhere Zuverlässigkeit bei der Audio-Eingabe, Kamera-Metadaten lassen sich neu Apps übergeben und und ein Fehler beim Herauszoomen in Apps wurde korrigiert. Neben Verbesserungen der Plattform-Stabilität und dem Wechsel auf die Chromium-WebView-Version 108 verfügt das Update ausserdem über die Security-Updates von Android 13. (rd)