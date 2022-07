Windows Subsystem für Android mit erweiterten Netzwerk-Features

(Quelle: Microsoft)

8. Juli 2022 - Microsoft hat das Windows Subsystem für Android um diverse Netzwerk-Funktionen erweitert. Nach wie vor wird das Android-Subsystem aber nur US-Anwendern zur Verfügung gestellt.

Microsoft hat das Windows Subsystem for Android (WSA) in Windows 11 aktualisiert und mit erweiterten Netzwerk-Funktionen ausgestattet. Wie der Konzern in einem Blog-Beitrag mitteilt , wird es Apps mit dem Update ermöglicht, auf lokale Netzwerkgeräte für ARM-Computer zuzugreifen. Dazu unterstützt WSA neu IPv6 und versteht sich auch mit VPNs. Des Weiteren arbeitet WSA nun mit derselben IP-Adresse wie der Host-Rechner, bis anhin verfügte das Android-Subsystem über eine eigene IP. Wie dem im Blog-Posting veröffentlichten Changelog weiter entnommen werden kann, wurden weiter Probleme beim Abspielen von Videos behoben und auch der AV1-Codec wird mit dem Update unterstützt.Das Windows Subsystem für Android ermöglicht das Ausführen von Android-Apps, die via Amazons Appstore bezogen werden. Derzeit ist der App-Zugang nur Amazon-Kunden mit US-Konto möglich und entsprechend stellt Microsoft das WSA-Update vorläufig ebenfalls nur der US-Klientel zur Verfügung. Noch im laufenden Jahr will Microsoft die WSA-Nutzung auf weitere Länder ausdehnen. (rd)