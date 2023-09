Microsoft bringt den Cloud-PC auf Android

(Quelle: Microsoft)

12. September 2023 - Mit Enhanced Windows 365 App Experience lässt sich der Windows Cloud PC auf Android Smartphones streamen. Mit einem Bildschirm und Peripherie kombiniert soll das Handy so als ernstzunehmender Arbeitsrechner genutzt werden können.

Microsoft lanciert Enhanced Windows 365 App Experience – ein Service, mit dem via Android-Smartphone auf einen Windows-Cloud-PC zugegriffen werden kann. Das bisherige Angebot, im Rahmen dessen man via Rechner einen Windows 365 Cloud PC nutzen konnte, wird damit auf mobile Geräte erweitert. Es ist nach dem Ende des Windows Phones und dem Aus für das die abgespeckte Mobile-Version von Windows 10 (Windows 10X) der nächste Versuch von Microsoft , Windows auf mobile Endgeräte zu bringen.Der Cloud-Rechner lässt sich dabei auf dem Smartphone selbst nutzen, was aber aufgrund der auf PCs ausgelegten Benutzeroberfläche eher mühselig sein dürfte. Spannender wird das Feature aber, wenn das Smartphone via Dock an einen Bildschirm und externe Peripherie angeschlossen wird – damit wird das Smartphone gewissermassen zu einem Thin Client, mit dem auf den Rechner in der Cloud zugegriffen werden kann. Als nettes Extra erlaubt die Microsoft 365 App die Nutzung des Smartphones als Trackpad, um den Cloud-PC zu steuern.