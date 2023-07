Cloud-PC Windows 365 Frontline per sofort allgemein verfügbar

(Quelle: Microsoft)

7. Juli 2023 - Nach abgeschlossener Preview-Phase ist Microsofts Cloud-PC Windows 365 Frontline jetzt allgemein verfügbar. Die monatlichen Preise bewegen sich zwischen 42 und 237 Dollar.

Im April hat Microsoft mit Windows 365 Frontline eine neue Cloud-PC-Variante als Preview vorgestellt, die sich vornehmlich an Schicht- und Teilzeitarbeitskräfte richtet (Swiss IT Magazine berichtete ). Wie der Softwareriese diese Woche in einem Blog-Beitrag bekanntgibt , ist das Frontline-Angebot per sofort allgemein verfügbar. Unternehmen mit Teilzeitarbeitskräften profitieren bei der Nutzung von Frontline-Cloud-PCs insbesondere dadurch, dass mehrere Angestellte einen Frontline-PCs nutzen können. Es müssen also nur so viele Lizenzen beschafft werden, wie Mitarbeitende gleichzeitig einen Rechner benötigen. Meldet sich ein User an, wird für die Dauer der Nutzung eine Lizenz aktiviert, und beim Abmelden, geht die Lizenz zurück in einen Pool mit gesharten Lizenzen.Um Windows 365 Frontline einsetzten zu können, muss ein Unternehmen für Windows 11 oder Windows 10 Enterprise, Microsoft Intune sowie Azure AD P1 lizenziert sein. Die Lizenzen sind ausserdem in Microsoft 365 E3, E5, F3, G3, G5 sowie A3 und A5 enthalten. Die monatlichen Kosten eines Frontline-PCs beginnen bei 42 Dollar, wofür man einen Rechner mit zwei virtuellen CPUs, 4 GB RAM und 64 GB Speicher bekommt, und reichen bis 237 Dollar. (rd)