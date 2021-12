Windows 365 Business unterstützt nun ebenfalls Windows 11 Cloud PCs

(Quelle: Microsoft)

16. Dezember 2021 - Microsoft hat angekündigt, dass nach Windows 365 Enterprise nun auch Windows 365 Business Windows 11 Cloud PCs unterstützt.

Microsoft hat für Kunden von Windows 365 Business verkündet , dass neu auch Windows 11 unterstützt wird, so dass sie nun auch Cloud PCs mit Windows 11 nutzen können. Für Kunden von Windows 365 Enterprise wurde der Support von Windows 11 Cloud PCs bereits vor zwei Monaten eingeführt ("Swiss IT Magazine" berichtete ).Daneben hat Microsoft zwei weitere Neuerungen für Windows-365-Business-Kunden verkündet. So bekommen diese erweiterte Admin-Möglichkeiten, etwa was den Bereich Lifecycle Management angeht oder die Einstellungen rund um das Default-Betriebssystem. Ausserdem werden Graph APIs für Windows 365 Business verfügbar gemacht.Das Rollout der Neuerungen hat in dieser Woche begonnen und sollte in Kürze auf sämtlichen Tenants abgeschlossen sein. (mw)