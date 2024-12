Microsoft: TPM 2.0 als Windows-11-Standard 'nicht verhandelbar'

Wie Microsoft Product Manager Steven Hosking schreibt, ist TPM zentral für eine Reihe wichtiger Security-Mechanismen wie MFA, Verschlüsselung, Zertifikate, Passwörter, Secure Boot und Windows Hello for Business. "Zusammenfassend lässt sich sagen, dass TPM 2.0 eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung des Identitäts- und Datenschutzes auf Windows-Geräten sowie bei der Aufrechterhaltung der Integrität Ihres Systems spielt", so Hosking. Weiter sorge TPM 2.0 dafür, dass die Sicherheit in Windows 11 auch in Zukunft gewährleistet ist. "Mit der Einführung von TPM 2.0 als nicht verhandelbarer Standard für die Zukunft von Windows setzen wir neue Massstäbe für die Sicherheit. So können Sie und wir uns besser auf den wachsenden Bedarf an hervorragendem Datenschutz in der modernen digitalen Welt einstellen", wie er zusammenfassend ausführt. (win)