Microsoft: Support bei Windows-11-Installation auf älteren PCs

Angesichts des nahenden Support-Endes für Windows 10 per 14. Oktober 2025 will Microsoft die Anwenderbasis mit älteren PCs offenbar in Richtung Windows 11 lenken. So hat der Konzern jüngst seine Support-Seiten dahingehend aufdatiert, dass diese nun Anwender bei der Installation von Windows 11 auf Geräten unterstützen, die eigentlich nicht für Windows 11 bereit sind. Entdeckt wurden diese Änderungen durch " Neowin ".Zwar weist Microsoft nach wie vor darauf hin, dass die Installation von Windows 11 auf PCs, die nicht unterstützt werden, nicht empfohlen wird. Trotzdem wird das Upgrade auf nicht unterstütze Geräte erlaubt beziehungsweise unterstützt – wenn auch mit der Einschränkung, dass Geräte, die die Anforderungen nicht erfüllen, möglicherweise Kompatibilitätsprobleme haben, keine Updates erhalten und dass Schäden nicht durch die Garantie abgedeckt sind. Im Haftungsausschluss ist zu lesen: "Wenn Sie mit der Installation von Windows 11 fortfahren, wird Ihr PC nicht mehr unterstützt und ist nicht berechtigt, Updates zu erhalten." Aber: Falls das Upgrade scheitern sollte, bietet Microsoft nun eine Anleitung inklusive Link zur Recvery-Funktion, wie man zu Windows 10 zurückkehren kann.Wie " MSPoweruser " unter Berufung auf Nutzerberichte schreibt, soll sogar die neueste Version von Windows 11 (24H2), die auf KI ausgelegt ist, auf älteren Geräten überraschend gut funktionieren – insbesondere nach Speicher-Upgrades wie einer SSD und zusätzlichem RAM. Viele Treiber und Updates sollen reibungslos laufen, auch wenn Sicherheitsfunktionen und offizieller Support fehlen können.Einige Anwender würden sogar behaupten, dass die Version 24H2 auf über zehn Jahre alten Laptops mit Intel Celeron-Prozessoren problemlos läuft. Solche Berichte sollten jedoch mit Vorsicht betrachtet werden, schreibt "MSpoweruser". (mw)