Skript umgeht Mindestanforderungen von Windows 11

Ein Entwickler bietet auf Github ein nicht von Microsoft autorisiertes Powershell-Skript namens UnattendedWinstall v.2.0.0 an. Das Skript , welches auf Windows-10- oder 11-Rechnern ausgeführt werden kann, umgeht die Mindestanforderungen des Betriebssystems und richtet sich somit an alle User, welche noch mit Windows 10 oder einer älteren Version von Windows 11 arbeiten und deren PC die aktuellen Mindestanforderungen von Microsoft nicht erfüllt. Darüber hinaus bietet das Skript noch ein paar Optimierungen seitens des Anbieters. So wird gemäss seiner Beschreibung vorinstallierte Bloatware – mit Ausnahme von Edge, Notepad und dem Taschenrechner – deinstalliert und unnötige, vorkonfigurierte Tasks werden entfernt. Ferner werden Recall und Copilot deaktiviert. Zudem werde das Betriebssystem auf optimale Performance konfiguriert, wobei diesbezüglich keine detaillierten Angaben vorliegen.Um das Skript auszuführen, ist es notwendig, Powershell als Administrator zu starten. Ausserdem muss der Befehl "Set-ExecutionPolicy RemoteSigned" eingegeben werden, damit das Skript alle notwendigen Rechte zugesprochen bekommt. Das Skript verfügt ausserdem über eine Datei, welche ausgeführt werden kann, wenn nach einem Windows-Update gewisse Parameter verändert worden sind. (dok)