Windows 11 verliert wieder Marktanteile

Erstmals seit mehr als einem halben Jahr geht der Marktanteil von Windows 11 unter den verteilten Windows-Installationen wieder zurück. Wie den Zahlen von Statcounter zu entnehmen ist, ging es nach einem recht starken Rückgang zwischen Februar und März 2024 stetig aufwärts mit der Verteilung von Windows 11: Weltweit war das neue OS Ende Oktober auf 35,6 Prozent aller Windows-Rechner installiert, in der Schweiz waren es gar 42,6 Prozent. Das sind weltweit fast 10 und in der Schweiz gar fast 15 Prozent Anteil, den Windows 11 zwischen März und Oktober gutmachen konnte.Der grösste Teil des Gewinns im letzten halben Jahr ging auf Kosten von Windows 10, das mit gut 60 Prozent Anteil nach wie vor den grössten Teil der Windows-Installationen ausmacht. In der Schweiz liegt der Anteil von Windows 10 etwas tiefer – hierzulande bei noch gut 57 Prozent aller Windows-Maschinen. Mit dem jüngsten Rückgang im November kommt Windows 11 nun noch auf einen Anteil von knapp 34,9 (weltweit) respektive 40,8 Prozent (Schweiz). (win)