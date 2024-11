Windows 10 kämpft mit App-Problemen

Unter Windows 10 kann es aktuell zu Schwierigkeiten kommen, wenn Nutzer eine App updaten oder deinstallieren möchten. Dies bestätigt Microsoft auf einer Support-Seite. Das Problem hängt gemäss Redmond mit dem Paket WinAppSDK 1.6.2 zusammen, welches am 12. November ausgerollt wurde. Apps, welche auf WinAppSDK basieren, können derzeit weder aktualisiert, noch deinstalliert werden. Wird es versucht, bekommt man eine Fehlermeldung vom Microsoft Store angezeigt, in der es heisst, dass etwas seitens Microsoft schief gelaufen sei.Das Problem werde derzeit intern bei Microsoft behandelt und eine Lösung sei in den nächsten Tagen in der Form eines Windows Updates zu erwarten. Administratoren können in der Zwischenzeit betroffene Apps via Powershell deinstallieren.Abgesehen von der App-Problematik ärgern sich Windows-10-User Berichten zufolge derzeit einmal mehr ("Swiss IT Magazine" berichtete ) über Full-Screen-Werbeanzeigen für Windows 11. In den Werbeanzeigen weist Microsoft auf das baldige Support-Ende von Windows 10 hin und empfiehlt den Usern den Kauf eines (teuren) KI-PCs. (dok)