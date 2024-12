Neue Windows-Suche: File Search Companion in den Startlöchern

Microsoft soll an einer neuen Suchfunktion für Windows 11 arbeiten – der File Search Companion App. Mit der App sollen Files auf dem Rechner und auch auf Onedrive, Sharpoint und in Teams einfacher und übersichtlicher gefunden werden können. So soll es etwa möglich sein, Dokumente zu finden, indem nach Keywords innerhalb des Dokuments oder sogar auch nach Personen gesucht wird, die daran arbeiten. Und natürlich können Dokumente auch über ihren regulären Dateinamen gefunden werden.Mit dem neuen Such-Companion soll die nur stellenweise hilfreiche Windows-Suche also endlich ein grosses Update bekommen und künftig mehr Nutzen bieten. Und sie soll erstmals auch die Cloud-Instanzen eines Windows- respektive Microsoft-365-Nutzers miteinbeziehen. Und neben der Tatsache, dass der neue Search Companion auch Cloud-Directories durchsuchen kann, soll auch das Indexing massgeblich verbessert worden sein.Die App ist Teil von Microsoft 365 Companion und kann über einen Arbeits- oder Schul-Account bereits aktiviert werden. Entdeckt wurde der neue Companion vom X-Nutzer EpicB, der die Screenshots unten veröffentlichte . Details von Microsoft sind bisher aber noch nicht verfügbar, bis zum offiziellen Launch wird wohl noch etwas Zeit verstreichen. (win)