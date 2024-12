Windows 11 stört beim Öffnen von geschützten Excel-Dateien

Bei der jüngsten Windows-11-Version 24H2 macht sich ein neues Problem bemerkbar. Wie Günter Born in seinem Blog berichtet , beklagen sich diverse Excel-Anwender in den einschlägigen Foren, dass sich passwortgeschützte Dateien mit Excel 2016 nicht mehr öffnen lassen. Beim ersten Versuch bleibt Excel beim Starten hängen und kann nur noch via Task Manager beendet werden. Beim zweiten Versuch wird nachgefragt, ob die Datei im abgesicherten Modus geöffnet werden soll, was dann aber nur einmal funktioniert, bei weiteren Öffnungsversuchen bleibt die Tabellenkalkulation wieder hängen.Im Microsoft-Forum hat unlängst ein Microsoft-Mitarbeiter den Fehler bestätigt. Betroffenen Anwendern wird empfohlen, zu Windows 11 23H2 zurückzukehren oder alternativ die passwortgeschützten Excel-Dateien nicht mehr per Doppelklick zu öffnen und stattdessen zuerst das Programm zu starten und anschliessend die Datei über das Öffnen-Menü zu laden. Das Problem soll mit einem der nächsten Updates gelöst werden. (rd)