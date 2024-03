Salesforce lanciert Einstein 1 Studio

Der CRM-Spezialist Salesforce hat an seiner Entwicklerkonferenz TrailblazerDX eine KI-Tool-Sammlung namens Einstein 1 Studio vorgestellt. Das Produkt ist ab sofort verfügbar und umfasst eine Reihe von Low-Code-Tools für Salesforce-Administratoren, mit denen sich der Salesforce-KI-Assistent Einstein Copilot anpassen und so KI in jede Salesforce-App einbetten lässt. Einstein 1 Studio ist eine integrierte, Metadaten-gesteuerte Plattform inklusive Benutzeroberfläche, KI-Modellen und Daten.Teil von Einstein Studio 1 ist der Copilot Builder, der Unternehmen bei der Konfiguration und Anpassung von Einstein Copilot an ihre jeweiligen Anforderungen unterstützen soll. Administratoren und Entwickler können bestehende Tools wie Apex, Flow und MuleSoft-APIs sowie generative KI-Komponenten wie Prompts verwenden, damit Einstein Copilot Aufgaben direkt im Arbeitsablauf erledigen kann. Weitere Komponenten der Lösung sind der Prompt Builder zur Erstellung benutzerdefinierter Prompts ohne Programmierung und der Model Builder, mit dem KI-Modelle erstellt oder in eine Salesforce-App importiert werden können. Letzeres gilt etwa für Amazon Bedrock, Amazon SageMaker, Anthropic, Cohere, Databricks, Vertex AI von Google Cloud und OpenAI. (ubi)