Salesforce bringt Plattformarchitektur Hyperforce in die Schweiz

Salesforce macht seine Plattformarchitektur Hyperforce ab Ende November auch in der Schweiz allgemein verfügbar, wie das Unternehmen mitteilt. Hyperforce ist darauf ausgelegt, das gesamte Salesforce-Customer-360-Angebot in Public Clouds bereitzustellen. Für Hyperforce nutzt Salesforce dazu im Rahmen einer strategischen Partnerschaft Amazon Web Services und ermöglicht die Speicherung von Daten innerhalb der Landesgrenzen. Zu Beginn werden die Sales Cloud und Service Cloud sowie die Plattform und branchenspezifische Clouds auf Hyperforce für Kunden in der Schweiz verfügbar sein. Aber auch weitere Services wie etwa die Data Cloud sollen zu einem späteren Zeitpunkt eingeführt werden."Mit dem Start von Hyperforce in der Schweiz stärken wir nicht nur unsere lokale Präsenz, sondern ermöglichen unseren Kunden auch, ihre digitale Transformation voranzutreiben. Das Vertrauen unserer Kunden steht dabei immer an erster Stelle für uns. Wir freuen uns darauf, weiterhin die Bedürfnisse unserer Kunden zu treffen und ihnen so schnelle Innovationen zu ermöglichen. Gleichzeitig helfen wir unseren Kunden, die verschiedenen Compliance-Anforderungen sowie Sicherheitsrichtlinien und Policies zu erfüllen", erklärt Rami Habib, Senior Vice President und General Manager von Salesforce Schweiz. (abr)