Salesforce startet seine EU-Cloud

(Quelle: Microsoft)

9. März 2023 - Salesforce lanciert mit der Hyperforce EU Operating Zone eine Cloud-Dienstleistung in und für Europa. Die Daten sind in Europa gesichert und unterstehen der hiesigen DSGVO.

Salesforce startet die Hyperforce EU Operating Zone. Damit können Kunden weltweit ihre Daten sicher innerhalb der Europäischen Union speichern und verarbeiten. Die Datenspeicherung erfolgt EU-konform nach der geltenden DSGVO, verspricht der Saas-Anbieter. Wie es weiter heisst, haben nur Mitarbeiter aus der EU Zugriff auf die Daten. Darüber hinaus profitieren Kunden von einem 24-Stunden-Support, der ebenfalls in Europa geleistet wird. Die Hyperforce EU Operating Zone bietet verschiedene Sicherheits- und Datenspeicherungsdienste, einschliesslich Zero-Trust-Prinzipien und Verschlüsselung. Anwender können verschiedene Speicherorte für ihre Daten festlegen und so die für ihr Unternehmen, ihre Branche und ihre Region gültigen Vorschriften und Regelungen einhalten.Die Hyperforce Cloud ist darauf ausgelegt, das Customer-360-Angebot von Salesforce einschliesslich Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Commerce Cloud und die Schnittstellen zu AWS, Google und Microsoft bereitzustellen. "Mit der Hyperforce EU Operating Zone stärken wir das Commitment zu Data Residency. Unsere Kunden haben so die nötige Wahlfreiheit und Kontrolle, um ihre Daten innerhalb der EU zu halten", sagt Ed Britan, Head of Global Privacy bei Salesforce. Hyperforce ist derzeit in zwölf Ländern weltweit verfügbar und wird bis Ende 2023 an vier weiteren Standorten eingeführt, unter anderem auch in der Schweiz. (adk)