Salesforce stellt neuen KI-Chatbot für den Kundenservice vor

Salesforce hat Einstein Service Agent angekündigt, einen neuen, laut dem Anbieter vollständig autonomen KI-Chatbot für den Kundenservice. Er soll in der Lage sein, eine breite Palette von Serviceproblemen ohne vorprogrammierte Szenarien zu verstehen und entsprechende Massnahmen zu ergreifen. Dadurch werde der Kundenservice "wesentlich effizienter", verspricht Salesforce Der Einstein Service Agent soll im Unterschied zu herkömmlichen Chatbots dynamisch reagieren und den Kontext von Anfragen verstehen. Dabei nutzt er generative KI, um Konversationsantworten zu erstellen, die wiederum auf den Geschäftsdaten eines Unternehmens basieren, einschliesslich Salesforce CRM-Daten. Sogar der Tonfall einer Antwort soll auf ein Unternehmen zugeschnitten sein.Für Kunden bedeutet der neue Service laut Salesforce wiederum, dass sie die benötigten Antworten schneller erhalten, da man nicht mehr auf die Verfügbarkeit von menschlichen Mitarbeitenden warten muss. Der Einstein Service Agent ist immerhin rund um die Uhr verfügbar. Sollten komplexere Probleme auftreten, kann Einstein diese aber dennoch an Mitarbeiter anhand zuvor festgelegten Parameter weitergeben. Der Einstein Service Agent wird derzeit in einer Pilotphase getestet und soll im Laufe des Jahres allgemein verfügbar sein. (cma)