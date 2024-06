Swisscom und Salesforce bündeln ihre Kräfte

Swisscom und CRM-Spezialist Salesforce geben im Rahmen der Salesforce World Tour in Zürich am 4. Juni 2024 ihre neue Partnerschaft bekannt. Die beiden Unternehmen bündeln ihre Kräfte, "um das Kundenerlebnis für Unternehmen positiv zu verändern", wie sie in einer gemeinsamen Mitteilung schreiben.Zum Beispiel sollen gemeinsame Initiativen im Bereich CRM entstehen, unter andrem zu den Themen Künstliche Intelligenz, Vertriebsautomatisierung, Kundenservice, E-Commerce sowie digitales Marketing. Swisscom wird als Beratungs- und Integrationspartner von Salesforce über alle Branchen hinweg agieren, so Patrick Minder, Head of Platform & Applications bei Swisscom Business Customers im Firmenblog . Der Telco möchte alle Lösungen bei Kunden integrieren, welche Teil der Plattform von Salesforce sind (Data Cloud, Sales Cloud, Service Cloud etc.).Die Koordination der Aktivitäten, welche im Rahmen der Partnerschaft entstehen, soll OWT, eine Tochtergesellschaft von Swisscom , übernehmen. (cma)