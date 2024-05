Schweizerische Post prüft Outsourcing an Swisscom

Die Schweizerische Post prüft derzeit ein Teil-Outsourcing ihres IT Services Centers zu Swisscom . Dies bestätigt ein Post-Sprecher auf Anfrage gegenüber "Swiss IT Magazine". Das IT Service Center ist der interne Technologiepartner bei der Post und damit verantwortlich für zentrale Themen wie Cloud, Security, Workplace und Support in der IT des gelben Riesen.Grundlage für die aktuelle Evaluierung einer vertieften Zusammenarbeit ist eine Ende 2022 verkündete Partnerschaft zwischen den beiden bundesnahen Betrieben. Damals hiess es, man wolle "IT-Kapazitäten in klar definierten Bereichen künftig vermehrt gemeinsam, anstatt parallel und eigenständig aufbauen." Heute sei das Ziel, im Zuge der Zusammenarbeit gemeinsam Kapazitäten in bestimmten Themenfeldern weiterzuentwickeln, so Die Post