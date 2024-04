Post kommt mit vierter Krypto-Briefmarke

Die Schweizerische Post kanns nicht lassen: Nach erfolgreichen und rasch ausverkauften Editionen in den letzten Jahren lanciert Die Post 2024 bereits zum vierten Mal eine Swiss Crypto Stamp. Die 2024er-Ausgabe hat das Motto "Marmi entdeckt die Schweiz und zeigt als Star ein Murmeltier an verschiedenen Orten. Die Kombination von analoger Briefmarke und NFT ist diesmal in vier Editionen erhältlich: einer Basic Edition, einer Special Edition, einer Wallpaper Edition und einer Unique Edition. Und wie es sich heutzutage gehört, wurden die Bilder per KI mithilfe von Midjourney erstellt.Die Basic Edition der Swiss Crypto Stamp 4.0 besteht aus 24 verschiedenen Versionen in einer limitierten Auflage von jeweils 7’500 Exemplaren und kostet jeweils 9.90 Franken. Wer eine Basic Edition kauft, erhält zufällig ein Motiv. Und wer die Marken sammelt, kann sie neu in einem Sammelalbum unterbringen. Beides ist ab 24. April 2024 ab 7:30 Uhr auf postshop.ch und in allen eigenbetriebenen Filialen der Post bestellbar.Die Special Edition kommt in sechs Versionen mit Auflagen von 50 bis 1000 Exemplaren mit untersciedlichen Preisen. Beim Kauf weiss der Käufer, welche Version er erhält. Neu können zudem die NFTs der Basic und Special Edition mit einem Wallpaper kombiniert werden: Die Wallpaper Edition setzt sich aus 12 Versionen zu je 19.90 Franken zusammen, die Auflage ist jeweils auf 1500 limitiert. Die Special und Wallpaper Edition gibt es ab 25. April 2024.Die Sujets werden ab sofort schrittweise auf der Crypto-Stamp-Website publiziert. Und auch dieses Jahr wird es eine exklusive Versteigerung geben, deren Erlöse einem guten Zweck zugute kommen. Nähere Details dazu wird die Post auf ihrer Webseite zu einem späteren Zeitpunkt publizieren. (ubi)