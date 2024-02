Postfinance ermöglicht Kunden Handel von Kryptowährungen

Postfinance bietet Kunden ab sofort die Möglichkeit, Kryptowährungen zu kaufen, mit ihnen zu handeln oder einen Sparplan anzulegen. Wie Postfinance schreibt, ist man damit schweizweit die erste systemrelevante Bank, die eine solche Dienstleistung anbietet. Postfinance unterstreicht den benutzerfreundlichen und einfachen Zugang in den Kryptomarkt. Bereits ab 50 Dollar kann man in den Handel mit vorerst elf Kryptowährungen einsteigen. Getätigt werden die Transaktionen ausschliesslich online über die Postfinance-App oder das E-Banking der Bank.Postfinance ermöglicht seinen Kunden diese Dienstleistung in Zusammenarbeit mit der FINMA-regulierten Kryptobank Sygnum. Den Kunden werden attraktive Konditionen sowie unmittelbarer Kauf und Verkauf versprochen. Darüber hinaus hebt Postfinance die Einhaltung der Schweizer Gesetzgebung sowie Regulierungen in den Vordergrund. Ferner schreibt die Bank, dass man das Kryptoangebot künftig ausweiten möchte. (dok)