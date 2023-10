Postfinance offeriert E-Commerce-Shops Krypto-Zahlungsmöglichkeiten

Der Zahlungsdienstleister Worldline gibt bekannt, dass Postfinance ab sofort die Zahllösung Worldline Crypto Payments anbietet. Damit werde neben der bewährten Zusammenarbeit via Saferpay das Angebot auch auf der Plattform eines weiteren marktführenden Payment Service Providers im E-Commerce verfügbar sein, heisst es in der Mitteilung. Seit zwei Jahren bietet Worldline in der Schweiz bereits Krypto-Zahlungen in Zusammenarbeit mit Bitcoin Suisse an.Konkret bedeutet die neue Option, dass Postfinance-Geschäftskunden mit der E-Commerce-Lösung Checkout Flex ihren Kunden die Zahlung in Bitcoin und Ether ermöglichen können. Auch die Stablecoins USDC und USDT werden unterstützt. Ziel der Integration von Worldline Crypto Payments in die bestehende E-Commerce-Lösung bei Postfinance sei es, die Akzeptanz von Krypto-Zahlungen weiter zu erhöhen und einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die Zahlungslösung wird für alle Branchen angeboten, wobei bisher das Luxus-Segment, die Hotellerie und die Unterhaltungselektronik die höchsten Transaktionsvolumen aufweisen. (ubi)