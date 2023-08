Edelcoin - neue Kryptowährung aus der Schweiz

(Quelle: Edelcoin.com)

16. August 2023 - Das Angebot an Kryptowährungen ist um einen weiteren Vertreter gewachsen – Edelcoin. Der Schweizer Stablecoin soll sich allerdings von anderen Kryptowährungen dadurch unterscheiden, dass er vollständig durch Edel- und Basismetalle gedeckt ist.

Seit Anfang dieser Woche kann man auf der Kryptowährungsbörse XT.com eine neue Kryptowährung namens Edelcoin handeln. Hinter Edelcoin steht der umtriebige Schweizer IT-Unternehmer Andreas Wiebe (Swisscows, Teleguard), der mit seiner Kryptowährung Sicherheit und Stabilität anstelle eines hypothetischen Werts verspricht, denn: Der Edelcoin ist laut Mitteilung vollständig durch einen "vielfältigen Korb von Edel- und Basismetallen" gedeckt. Der Edelcoin sei ein Beweis "für die Fusion traditioneller Vermögenswerte mit modernster Blockchain-Technologie" und "der Inbegriff von Schweizer Präzision bei der Tokenisierung realer Vermögenswerte", heisst es zum Börsenstart.Als Vorteile, die sich durch die Abdeckung von Edelcoins durch Edel- und Industriemetalle ergeben, nennen die Macher, dass die Kryptowährung als effektive Absicherung gegen Inflation diene, da er durch greifbare, reale Vermögenswerte gedeckt ist. Er sei entworfen worden, um die Volatilität zu minimieren und ein stabiles und sicheres Vermögen zu schaffen. Der in der Schweiz ausgegebene Edelcoin sei sogar über seinen eigentlichen Wert hinaus abgesichert, und zwar mit einer Reserve von Edelmetallen in Höhe von 125 Prozent der tatsächlichen Metalle, die durch jeden Token repräsentiert werden, ist weiter zu lesen. Die erste Emissionsgrösse beträgt 5,5 Milliarden Dollar. Weitere Informationen finden sich an dieser Stelle . (mw)