cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Private Grok-Chats öffentlich im Internet gelandet
Quelle: Depositphotos

Private Grok-Chats öffentlich im Internet gelandet

Hunderttausende private Chats mit dem xAI-Chatbot Grok sind öffentlich im Internet zu finden, darunter auch sensible und sogar verbotene Inhalte. Die User sollen nichts vom Upload gewusst haben.
22. August 2025

     

Grok, die KI von Elon Musks KI-Unternehmen xAI, hat hunderttausende Chats mit seinen Nutzern an Suchmaschinen weitergegeben, womit diese nun öffentlich im Internet auffindbar sind. Brisant ist, dass den meisten Nutzern wohl nicht bekannt war, dass ihre KI-Chats öffentlich zugänglich gemacht werden könnten, wie eine Recherche von "Forbes" ans Licht brachte.


Die Weitergabe der Chats an Suchmaschinen wie Google und Bing geschah jeweils dann, wenn ein Nutzer im Grok-Chat den Share-Knopf genutzt hat. Mit diesem können Konversationen mit dem KI-Chatbot an Kontakte weitergeleitet werden, im gleichen Atemzug werden sie aber eben auch an die Website von Grok und damit indirekt an die Suchmaschinen weitergeleitet.
Total sind damit mehr als 370'000 Chats von Grok öffentlich einsehbar. Darunter fanden die "Forbes"-Journalisten nicht nur oberflächliche Konversationen – im Gegenteil. Bei manchen Nutzern ist ihr echter Name zu lesen, andere luden Dokumente hoch, die offenbar ebenfalls einsehbar sind oder führten Konversationen über sensible Themen wie Gesundheitsfragen. Weiter finden sich wahrlich bizarre Chats wie Anleitungen zum Bau einer Bombe, dem Kochen von Drogen oder dem Hack eines Krypto-Wallets. Anzumerken ist in diesem Kontext, dass viele derartige Inhalte eigentlich durch die Nutzungsbestimmungen von Grok verboten wären.


Auch ChatGPT-Anbieter OpenAI hatte Ende Juli einen sehr ähnlichen Fall. Im Gegensatz zu Grok war die Veröffentlichung der Chats beim Teilen des Chats aber zumindest halbwegs transparent. Nach dem öffentlichen Aufschrei deaktivierte OpenAI das Feature ausserdem schnell wieder. xAI hat hingegen bisher nicht auf Anfragen von "Forbes" reagiert. (win)


Weitere Artikel zum Thema

OpenAI spielt mit der Idee, ChatGPT mit Werbung zu versehen

 17. August 2025 - OpenAI schreibt mit ChatGPT nach wie vor tiefrote Zahlen. Laut ChatGPT-Chef Nick Turley schliesst das Management nicht aus, die Einnahmen mit Werbeeinblendungen zu optimieren.

Elon Musk will Apple wegen App-Store-Ranking von Grok verklagen

 13. August 2025 - Grok ist in Apples App Store nicht auf Platz 1 der Download-Charts. Für Elon Musk Grund genug, mit einer Klage zu drohen.

Neues Grok-Update bringt politische Inkorrektheit

 9. Juli 2025 - Der KI-Chatbot Grok hat ein Update bekommen, um laut Elon Musk auch "politisch unkorrekte Aussagen" tätigen zu können. Gleichzeitig soll die KI aber auch komplexere Analysen vornehmen.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Welche Farbe hatte Rotkäppchens Kappe?
Edge AI: Intelligente Datenverarbeitung vor Ort
Ungewöhnliche Einblicke in LockBit
Wie Unternehmen mit GenAI Wandel gestalten können
clavis IoT cloud
Souveräne KI: rechtskonform & verantwortungsvoll
15 Jahre Inventx: Beständigkeit im Wandel
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER