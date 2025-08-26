cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Ausweispflicht für alle Android-Entwickler
Quelle: Google

Ausweispflicht für alle Android-Entwickler

Nicht nur Entwickler von offiziell über den Play Store vertriebenen Android-Apps müssen künftig mit einem verifizierten Account arbeiten. Google will, dass sich künftig auch Devs verifizieren müssen, die ihre Apps über andere Plattformen verteilen.
26. August 2025

     

Ab spätestens 2027 wird es für alle Entwickler von Android-Apps – auch solche, die ihre Apps nicht über Googles offiziellen Play Store anbieten – eine Verifizierungspflicht geben. Was man als Entwickler von Apps im Play Store schon seit 2023 kennt, wird nun also auf alle Anwendungen ausgeweitet, die sich auf einem "zertifizierten Gerät" mit Android installieren lassen. "Zertifiziert" heisst in diesem Fall: Mit Google Services ausgestattet. Damit trifft es tatsächlich fast alle Android-Geräte, die hierzulande im Einsatz sind – ausser, man hat eine von Google komplett unabhängige Android-Version, wie sie Huawei beispielsweise gezwungenermassen anbietet.


Der Vorstoss ist laut Google ein Schritt in Richtung mehr Security. Denn sideloaded Apps, sprich nicht aus der offiziellen Quelle des Play Stores heruntergeladen werden, hätten eine 50-fache Chance, Malware zu beinhalten. Der Verifikationsschritt sei vergleichbar mit der Ausweiskontrolle am Flughafen und dem Koffer: Nur die Identität des Devs werde erfragt, nicht der Inhalt der App oder deren exakte Herkunft.
Für die Verifitzierung stellt Google eine neue Android Developers Console vor, in der man den Prozess als Entwickler starten kann. Der Early Access zur Konsole startet im Oktober 2025, ab März 2026 soll sie dann allen Entwicklern offenstehen. Die Roadmap sieht vor, dass die Regeln dann erstmals im September 2026 in Brasilien, Indonesien, Singapur und Thailand eingeführt werden. 2027 soll dann der weltweite Rollout erfolgen. (win)


Weitere Artikel zum Thema

Amazon schliesst App-Store für Android in einer Woche

 13. August 2025 - In wenigen Tage zieht Amazon seinem App-Store für Android den Stecker. Künftig ist dieser nur noch auf hauseigenen Geräten verfügbar.

Google ersetzt Developer Previews durch Android Canary Channel

 14. Juli 2025 - Android-Entwickler können sich über eine Verbesserung bei den Previews freuen. Die bisherigen, nur im frühen Release-Stadium verfügbaren Developer Previews werden durch einen Canary Channel ersetzt, der auch in der Betaphase funktioniert.

Google rollt Android 16 aus

 11. Juni 2025 - Google lanciert Android 16, im ersten Schritt für die Pixel-Geräte. Zudem kommen einige neue Funktionen für Googles hauseigene Smartphones.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Was für Schuhe trug der gestiefelte Kater?
Edge AI: Intelligente Datenverarbeitung vor Ort
Ungewöhnliche Einblicke in LockBit
Wie Unternehmen mit GenAI Wandel gestalten können
clavis IoT cloud
Souveräne KI: rechtskonform & verantwortungsvoll
15 Jahre Inventx: Beständigkeit im Wandel
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER