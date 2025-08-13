Amazon schliesst App-Store für Android in einer Woche

cnt
In wenigen Tage zieht Amazon seinem App-Store für Android den Stecker. Künftig ist dieser nur noch auf hauseigenen Geräten verfügbar.
13. August 2025

     

Am 20. August 2025 ist Schluss für Amazons App-Store für Android. Wie bereits im vergangenen Februar angekündigt ("Swiss IT Magazine" berichtete), stellt der Konzern zu diesem Stichtag den Betrieb des Markplatzes ein. Damals teilte Amazon mit, dass man sich künftig nur noch auf die eigenen Geräte konzentrieren wolle, da diese die überwiegende Mehrheit der Kunden erreichen würden. Im Fokus stehen somit die Fire-TV- und Fire-Tablet-Geräte.

Bereits mit der Ankündigung konnten Entwickler keine neuen Apps mehr in den Store laden. Nun weist Amazon darauf hin, dass auch nicht mehr garantiert werden kann, dass nach der Abschaltung bereits heruntergeladene Anwendungen weiterhin funktionieren.


Zudem erklärt das Unternehmen, dass bereits im Store gekaufte Amazon Coins bis zum 20. August 2025 genutzt werden müssen. Übrige Coins will der Anbieter jedoch zurückerstatten. Genaue Einzelheiten zu diesem Prozess sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen, wie es auf einer FAQ-Seite heisst. (sta)


