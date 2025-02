Amazon zieht Android-App-Store den Stecker

Der Internetriese Amazon will den Betrieb seines App Stores für Android einstellen. Wie der Konzern auf seinen Support-Seiten ankündigt, kann nur noch bis am 20. August darauf zugegriffen werden. Dazu heisst es, ab dem Stichtag könne auch nicht mehr garantiert werden, dass Apps, die aus dem Amazon App Store heruntergeladen wurden, auf den Geräten noch funktionieren werden.Auch mit der Nutzung von Amazon Coins, die sich bis anhin für Einkäufe in bestimmten Apps nutzen liessen, ist per 20. August Schluss. Seit dem 20. Februar hat Amazon auch den Verkauf der Coins eingestellt. Immerhin will Amazon gekaufte Coins, die bis zum 20. August nicht verwendet wurden, zurückerstatten.Der Amazon App Store für Android wurde im Frühjahr 2011 lanciert und stellte eine brauchbare Alternative zu Googles Play Store dar. Über die Gründe der Einstellung äussert sich Amazon nicht. (rd)