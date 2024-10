Google wehrt sich gegen Öffnung seines App Store Monopols

Ein US-amerikanisches Gericht hat jüngst entschieden, dass Google mit den Praktiken rund um den App Store ein illegales Monopol innehabe . Doch schon kurz nach der Urteilsverkündung stellte Google klar, dass man sich damit nicht zufriedengeben werde und in Berufung geht. Nun bereitet der Suchriese die nächste Etappe vor: Google bat laut einem Bericht von "Reuters" den zuständigen Richter, die Anordnung zur Öffnung des App Stores auszusetzen, damit man selbst Zeit bekommt, Berufung einzulegen. Falls dies nicht geschieht, müsste Google schnell handeln: Die einstweilige Verfügung wird bereits am 1. November rechtskräftig.Neben wirtschaftlichen Interessen, die in der Sache wohl eine entscheidende Rolle spielen dürften, argumentiert Google vor allem mit Sicherheitsbedenken – es sei mit "ernsthaften Sicherheits- und Datenschutzrisiken" im Android-Ökosystem zu rechnen, wenn die App-Store-Exklusivität fällt, die Google mit dem Play Store innehat. (win)