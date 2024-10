Epic klagt schon wieder, dieses Mal gegen Google und Samsung

Seit August 2024 hat Epic nun einen eigenen App Store, der sowohl auf Android als auch auf iOS (dank dem Digital Markets Act, DMA, der EU) verfügbar ist. Dass sich dieser auf Samsung-Geräten, die nach wie vor einen massiven Marktanteil haben, nicht installieren lässt, war für Epic offenbar Grund genug, gleich wieder vor Gericht zu ziehen.Epic rechnet sich wohl gute Chancen aus, denn der erste Prozess, der 2021 startete, wurde 2023 gewonnen. Ein US-amerikanisches Gericht stufte Googles Geschäftspraktiken rund um den Store damals als wettbewerbswidrig ein. Und in der EU wurden Google und Apple unter dem DMA so oder so gezwungen, Alternativen zu den eigenen Stores zuzulassen. (win)