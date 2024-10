Google muss Play Store für Drittanbieter öffnen

Epic hat Google vorgeworfen, durch die Kopplung des Play Stores an Google Pay Billing und die 30-prozentige Gebühr auf In-App-Käufe ein Monopol zu schaffen. Ein US-Gericht hat Anfang Woche in dem Rechtsstreit zwischen Epic und Google nun sein Urteil gesprochen und ein "illegales Monopol" bestätigt, wie "The Verge" berichtet Google muss seinen Store jetzt für Drittanbieter öffnen und deren App Stores innerhalb des Play Stores vertreiben. Es gelten ab dem 1. November 2024 für drei Jahre folgende Auflagen: Erstens muss der Zugang für Drittanbieter gewährleistet sein. Zweitens dürfen Entwickler Nutzer über alternative Zahlungsmethoden informieren und auf diese verlinken. Drittens dürfen sie User direkt auf Downloadmöglichkeiten ausserhalb des Play Stores hinweisen. Viertens dürfen Entwickler ihre Preise unabhängig von Google Play Billing festlegen. Google hat jedoch bereits angekündigt, in Berufung zu gehen. (cma)