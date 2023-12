Einigung im Play-Store-Streit: Google zahlt 700 Millionen

Laut Google gehen nun mehrere Massnahmen mit der Zahlung einher. So will Google etwas mehr Freiheiten für das Sideloading (inoffizieller Download von Apps, der nicht über den Play Store geht) und den Download aus alternativen App Stores gewähren. Dabei lässt es sich das Unternehmen auch nicht nehmen, einen Seitenhieb in Richtung von iOS abzugeben, welches laut Google weitaus restriktiver vorgehe. Auch soll es für Entwickler möglich werden, In-App-Käufe über alternative Bezahlplattformen zu berappen. Diese Änderung gilt vorerst nur für US-Nutzer, es darf aber wohl damit gerechnet werden, dass dies auf weitere Teile der Welt ausgeweitet wird.Und dann gibt es noch die erwähnte grosse Zahlung über 700 Millionen Dollar. 630 Millionen sollen dabei an die geschädigten Nutzer ausgezahlt werden, während die restlichen 70 Millionen in einen Fond gegeben wird, der von den US-Bundesstaaten genutzt werden kann. (win)