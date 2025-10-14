GrapheneOS soll bald auf mehr Android-Smartphones laufen

GrapheneOS soll nicht länger nur auf Pixel-Phones laufen, sondern auch auf Smartphones eines noch ungenannten grossen Anbieter von Android-Smartphones, mit einem möglichen Startfenster ab der zweiten Jahreshälfte 2026 oder im Jahr 2027. Laut "Winfuture
" geht dies aus Aussagen des GrapheneOS-Teams auf Reddit
(via Piunikaweb
) hervor.
Zum Auftakt peile das Projekt an, auf mehreren Geräten mit einem Flaggschiff-Prozessor aus der Qualcomm Snapdragon-Serie GrapheneOS zu nutzen, weil diese nach Einschätzung des Teams hohe Hardware-Sicherheit und lange Support-Zeiträume bieten. Die Installation wäre offiziell erlaubt, jedoch nicht vorab installiert, und setze eine Bootloader-Entsperrung voraus. Preislich sollen die Zielgeräte in etwa auf dem Niveau aktueller Pixel-Modelle liegen.
Die Unterstützung für Pixel soll weiterlaufen, gesichert ist die Pixel-10-Serie, bei Pixel 11 ist die Lage laut dem Team derzeit offen. Bestehende, heute unterstützte Pixel-Geräte erhalten GrapheneOS-Updates bis zum Google-seitigen End-of-Life. Zudem kritisiert das Team, dass Google
sicherheitsrelevante Änderungen für das Android-Open Source-Projekt inzwischen nur noch im Dreimonatsrhythmus liefert, was die Einhaltung hoher Sicherheitsstandards erschwere.
