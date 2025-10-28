cnt
Firefox Extensions müssen künftig Datensammlung offenlegen
Ab November 2025 müssen neu entwickelte Firefox-Erweiterungen angeben, welche privaten Nutzerdaten sie sammeln und weiterleiten. Im ersten Halbjahr 2026 soll die Deklarationspflicht auf alle Firefox Extensions ausgeweitet werden.
28. Oktober 2025

     

Neu eingereichte Firefox-Erweiterungen müssen ab dem 3. November 2025 In der Datei manifest.json spezifizieren, welche Nutzerdaten sie erheben und/oder übertragen. Darüber hinaus ist es ebenfalls Pflicht, dass Erweiterungen, die keine Daten sammeln, dies ausdrücklich erklären – dazu dient ein Eintrag, der sich "none required" nennt. Erweiterungen, die ihre Datensammlung nicht korrekt deklarieren, werden künftig nicht mehr signiert und auf der Add-on-Seite von Mozilla publiziert. Aktualisierungen bestehender Extensions sind zunächst nicht dazu verpflichtet, was sich in Zukunft allerdings ändern wird: Bereits im ersten Halbjahr 2026 will Mozilla die Deklarationspflicht auf alle Firefox Extensions ausdehnen. Näheres erfahren Entwickler in Mozillas Add-ons Blog.


Damit die Datensammlerei für die Nutzer transparent wird, zeigt Firefox die angegebenen Informationen schon bei der Installation einer Erweiterung an, eigentlich wie bereits die geforderten Berechtigungen. Diese Informationen erscheint zudem auch auf der Detailseite der entsprechenden Erweiterung unter addons.mozilla.org sowie in Firefox selbst auf der Seite about:addons. (ubi)


Weitere Artikel zum Thema

Firefox 143: Websites wie Apps anpinnen

 17. September 2025 - Mit der neuen Firefox-Version gibt’s zwei neue Features fürs Tab-Management. So lassen sich Websites neu wie Apps in der Taskleiste oder fest in der Tab-Leiste anheften. Bei der neuen Thunderbird-Version konzentriert sich Mozilla derweil ausschliesslich auf Fixes.

Firefox iOS bekommt Schüttelfunktion für Zusammenfassungen

 10. September 2025 - "Shake to Summarize" heisst eine neue Funktion in Firefox für iOS. Wer sein Smartphone schüttelt, erhält eine kurze Zusammenfassung von Webseiten.

Mozilla wegen KI in Firefox 141 unter Beschuss

 11. August 2025 - Auf Reddit beschweren sich User über das mit Firefox 141 eingeführte Smart Tab Grouping. Es führe zu übermässiger CPU-Last und zu unnötigem Akkuverbrauch.


