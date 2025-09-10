cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Firefox iOS bekommt Schüttelfunktion für Zusammenfassungen
Quelle: Mozilla

Firefox iOS bekommt Schüttelfunktion für Zusammenfassungen

"Shake to Summarize" heisst eine neue Funktion in Firefox für iOS. Wer sein Smartphone schüttelt, erhält eine kurze Zusammenfassung von Webseiten.
10. September 2025

     

Mozilla bringt mit "Shake to Summarize" eine neue Funktion in Firefox für iOS. Diese erlaubt es, das Smartphone zu schütteln, um eine Zusammenfassung der aktuell geöffneten Website zu erhalten. Wer sich hingegen nicht körperlich betätigen will, kann die Funktion aber auch über das Blitz-Symbol in der Adressleiste oder über das Menü aktivieren.

Allerdings sind Zusammenfassungen aktuell nur auf Seiten mit weniger als 5000 Wörtern möglich. Auf dem iPhone 15 Pro oder höher mit iOS 26+ wird die Zusammenfassung mithilfe von Apple Intelligence erstellt. Auf anderen Geräten mit früheren iOS-Versionen erfolgt sie hingegen über die cloudbasierte KI von Mozilla.


Mozilla hat den Rollout der neuen Funktion am 9. September gestartet, vorerst aber nur in den USA und in englischer Sprache. Weitere Regionen sollen anschliessend folgen. Zudem betont der Anbieter, dass sich die Option jederzeit deaktivieren lässt. (sta)


Weitere Artikel zum Thema

Firefox 142.0.1 behebt Abstürze und Tab-Probleme

 28. August 2025 - Mozilla liefert mit Firefox 142.0.1 ein Fehlerbehebungs-Update, das mehrere Abstürze und UI-Probleme schliesst – vom Ziehen mehrerer Tabs bis zu Gamepad-Crashes auf MacOS und Ausfällen unter KDE Plasma.

Firefox 142 bringt Link-Vorschau-Funktion

 20. August 2025 - Firefox 142 kommt mit einer Link-Vorschau-Funktion sowie Artikelvorschlägen auf dem Start-Tab. Beide Funktionen sind hierzulande aber noch nicht verfügbar.

Mozilla wegen KI in Firefox 141 unter Beschuss

 11. August 2025 - Auf Reddit beschweren sich User über das mit Firefox 141 eingeführte Smart Tab Grouping. Es führe zu übermässiger CPU-Last und zu unnötigem Akkuverbrauch.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Was für Schuhe trug der gestiefelte Kater?
Cisco: Wie KI im Alltag Security-Teams stärkt
KI im Contract Management smart und sicher einsetzen
Ein Login, alles drin
Workplace as a Service: effizient, sicher, smart
Warum Unternehmen ihre Strategie überdenken müssen
Mehr Know-how durch USV-Beratung
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER