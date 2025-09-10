Firefox iOS bekommt Schüttelfunktion für Zusammenfassungen

Mozilla bringt mit "Shake to Summarize" eine neue Funktion in Firefox für iOS. Diese erlaubt es, das Smartphone zu schütteln, um eine Zusammenfassung der aktuell geöffneten Website zu erhalten. Wer sich hingegen nicht körperlich betätigen will, kann die Funktion aber auch über das Blitz-Symbol in der Adressleiste oder über das Menü aktivieren.
Allerdings sind Zusammenfassungen aktuell nur auf Seiten mit weniger als 5000 Wörtern möglich. Auf dem iPhone 15 Pro oder höher mit iOS 26+ wird die Zusammenfassung mithilfe von Apple Intelligence erstellt. Auf anderen Geräten mit früheren iOS-Versionen erfolgt sie hingegen über die cloudbasierte KI von Mozilla
.
Mozilla hat den Rollout der neuen Funktion am 9. September gestartet, vorerst aber nur in den USA und in englischer Sprache. Weitere Regionen sollen anschliessend folgen. Zudem betont der Anbieter, dass sich die Option jederzeit deaktivieren lässt.
(sta)