KI-Chats von 900'000 Nutzern könnten abgeflossen sein
Quelle: Mika Baumeister/Unsplash

KI-Chats von 900'000 Nutzern könnten abgeflossen sein

Zwei Chrome-Erweiterungen sollen ChatGPT- und Deepseek-Konversationen sowie Browserdaten an Angreifer-Server geschickt haben. Die Add-ons gaben sich als legitime Aitopia-Erweiterung aus, betroffen sein könnten bis zu 900'000 Nutzer.
7. Januar 2026

     

In Chrome sollen zwei Add-ons als Aitopia-Tool getarnt gewesen sein und KI-Chats sowie Browserdaten abgegriffen haben, was bis zu 900'000 Nutzer treffen könnte. Nach Angaben der Sicherheitsfirma OX Security schickte die Schadsoftware alle 30 Minuten Gesprächsinhalte aus ChatGPT- und Deepseek-Sitzungen sowie die URLs aller geöffneten Chrome-Tabs an einen entfernten Command-and-Control-Server.

OX Security berichtet, die Erweiterungen hätten Nutzer um Zustimmung zu "anonymen, nicht identifizierbaren Analysedaten" gebeten, in Wirklichkeit sei aber der komplette Gesprächsinhalt übertragen worden. Laut Bericht waren die betroffenen Add-ons "Chat GPT for Chrome with GPT-5, Claude Sonnet & Deepseek AI" mit über 600'000 Nutzern und "AI Sidebar with Deepseek, ChatGPT, Claude, and more" mit über 300'000 Nutzern.


Nach Angaben der Sicherheitsfirma wurden beide Erweiterungen am 29. Dezember 2025 an Google gemeldet, am 30. Dezember habe Google eine Prüfung angekündigt. OX Security sagt, beide Erweiterungen seien weiterhin im Chrome Web Store verfügbar und empfiehlt, die betroffenen Add-ons umgehend zu entfernen. (dow)


Weitere Artikel zum Thema

Datenklau bei der Washington Post

 17. November 2025 - Bei der Washington Post haben Hacker auf Basis einer Oracle-Schwachstelle persönliche Daten von gegen 10'000 Angestellten und Contractors der Zeitung erbeutet.

Schweizer Bank angeblich Opfer von 2,5-Terabyte-Datenklau

 12. November 2025 - Die Ransomware-Gruppe Qilin will bei einem Angriff auf die Habib Bank Zürich Kundendaten und Quellcode erbeutet haben. Die Bank wird auf der Leak-Seite der Täter geführt.

Meta nutzt Daten aus KI-Chats für personalisierte Werbung

 3. Oktober 2025 - Meta beginnt im Dezember damit, die KI-Chats seiner Nutzer auszuwerten. Die gewonnen Personendaten sollen für personalisierte Werbung genutzt werden.


