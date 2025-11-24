JPEG XL jetzt doch wieder für Chrome geplant

Im November 2022 hat Google
den seit Februar 2021 in Chrome integrierten experimentellen Support für das Bildformat JPEG XL eingestellt ("Swiss IT Magazine" berichtete
). Jetzt hat ein Mitglied des Chrome-Teams in einem Entwicklerforum bestätigt, dass Google nun doch wieder an JPEG XL arbeitet. Seit der letzten Evaluation des Formats habe Apple JPEG-XL-Unterstützung in Safari integriert, und auch Mozilla habe seinen Standpunkt in Bezug auf Firefox geändert. Kürzlich sei auch bekannt geworden, dass JPEG XL auch ins PDF Format integriert werden soll.
Google will Chrome beziehungsweise Chromium erneut mit Unterstützung von JPEG XL inklusive Animation ergänzen – sobald die Integration sicher möglich sei und langfristig unterstützt werden könne, wie "Windows Report" meldet
. JPEG XL soll gemäss der offiziellen Website der Entwickler das traditionelle JPEG-Format ersetzen und stärkere Komprimierung ohne Qualitätsverlust ermöglichen.
(ubi)