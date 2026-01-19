cnt
Gefährliche Copilot-Schwachstelle Reprompt entdeckt
Quelle: Microsoft

Gefährliche Copilot-Schwachstelle Reprompt entdeckt

Eine inzwischen geschlossene Sicherheitslücke namens Reprompt erlaubte es Angreifern, beliebige Daten aus Copilot Chats abzugreifen – sogar dann, wenn der Chat bereits wieder geschlossen wurde.
19. Januar 2026

     

Die Sicherheitsspezialisten von Varonis Threat Labs haben eine tückische Sicherheitslücke in Microsoft Copilot aufgedeckt und veröffentlicht. Das Leck wurde Reprompt getauft und inzwischen durch einen Patch neutralisiert. Es zeige aber neue Risiken, die im Rahmen der KI-Security entstehen könnten, merkt Varonis an: Es braucht nur einen einzigen Klick auf einen legitimen Microsoft-Link, damit Angreifer Daten von Nutzern abgreifen können. Irgendwelche Copilot-Plug-ins sind dabei ebensowenig vonnöten wie eine direkte Interaktion mit Copilot.


Die integrierten Sicherheitsmechanismen von Copilot werden durch Reprompt praktisch wirkungslos. Angreifer behalten die Kontrolle sogar nach dem Schliessen des Copilot-Chats – auf diese Weise stehen einer kontinuierlichen Datenexfiltration Tür und Tor offen. So kann ein Angreifer zum Beispiel herausfinden, auf welche Dateien der Nutzer zugegriffen hat. Auch persönliche Informationen rund um den Nutzer sind nicht mehr sicher. Und da alle Befehle nach dem anfänglichen Prompt vom Server kommen, lässt sich nicht bestimmen, welche Daten überhaupt abgegriffen werden, auch wenn der Initialprompt bekannt ist. Microsoft hat das Problem mittlerweile gepatcht. Wer Copilot nutzt, muss somit selbst nichts unternehmen. (ubi)


Weitere Artikel zum Thema

Microsoft will Edge zum Copilot-Browser machen

 6. Januar 2026 - Die aktuellen Vorschauversionen von Edge im Canary und Dev Channel präsentieren eine neue Oberfläche, die stark an die Copilot App erinnert – sowohl was die Funktionalität als auch was die Designsprache betrifft.

PowerShell warnt neu vor Inhalten aus dem Web

 10. Dezember 2025 - Mit den jüngsten Updates verlangt PowerShell beim Einlesen von Webinhalten via Invoke-WebRequest-Anweisung nun aus Sicherheitsgründen eine Bestätigung.

Microsoft kündigt Datenverarbeitung für Copilot in der Schweiz an

 6. November 2025 - Die von Copilot verarbeiteten Daten sollen künftig innerhalb der Landesgrenzen bleiben können. Eine entsprechende Funktion wird noch 2025 lanciert und soll 2026 auch in der Schweiz verfügbar gemacht werden.


